Boğaz manzaralı lüks evini 10 milyon dolara satacağı söyleniyordu! Serdar Ortaç da şaşırdı: Külliyen yalan

İstanbul'un ferah lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evini satacağı söylenen Serdar Ortaç gündem oldu.

Evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardığı iddiaları sonrası Serdar Ortaç'ın kumar borçları akla gelmişti. İddialar sonrası Serdar Ortaç açıklama yaparak "Yeni uyandım külliyen yalan" dedi.

"BÜTÜN KAZANCIMI YEDİM"

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde "Para bitti bütün kazancımı yedim" demişti. Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç bir süre önce de bu evini çalışanlarına bırakacağını söyleyerek dikkat çekti.