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Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 04:58 | Son Güncelleme

Üsküdar’da boğaz manzaralı bir villanın çatısında henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Üsküdar’da boğaz manzaralı bir villanın çatısında henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.
Olay, saatlerinde, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğaz manzaralı iki katlı bir villada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tümüne yayılırken çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri villanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Boğaz manzaralı villada korkutan yangın
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