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Boğaz şişmesine ne iyi gelir, evde bitkisel tedavi ile nasıl geçer? Boğaz şişmesine iyi gelen şeyler, doğal yöntemler

10.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen boğaz şişmesi, ağrılı bir deneyimi beraberinde getirebilir. Boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi sorunlara neden olabilen boğaz şişmesi; günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durumdur. Evde yapılabilecek bazı doğal ve bitkisel yöntemlerle ağrının şiddetinin azaltılması mümkündür. Boğaz şişmesine ne iyi gelir?

Boğaz şişmesine ne iyi gelir, evde bitkisel tedavi ile nasıl geçer? Boğaz şişmesine iyi gelen şeyler, doğal yöntemler

İçindekiler

  • Boğaz şişmesi neden olur?
  • Boğaz şişmesi belirtileri nelerdir?
  • Boğaz şişmesine ne iyi gelir?
  • Boğaz şişmesine iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler
  • Boğaz şişmesi nasıl geçer?

Her yaşta görülebilen boğaz şişmesi, doktora başvurulması gereken sağlık sorunlarından biridir. Farklı belirtiler ile karşılaşılabilen boğaz şişmesi durumunda doğal ve bitkisel yöntemlerden yardım alınarak iyileşme sağlamak mümkün olabilir. Boğaz şişmesi nasıl geçer, iyi gelen şeyler, doğal ve bitkisel yöntemler nelerdir?

Boğaz şişmesi neden olur?

Boğaz şişmesinin en sık görülen nedenlerinden biri enfeksiyonlardır. Özellikle virüsler nedeni ile ortaya çıkan soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarda boğazda şişlik görülür. Boğaz şişmesi; mide reflüsü, guatr ve alerjik hastalıklar nedeni ile de ortaya çıkabilir.

Alerjik boğaz şişmesi, alerjinin şiddetli olduğu durumlarda görülür. Alerjik hastalıklarda boğaz şişmesi ile birlikte nefes alamama, baş dönmesi, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden acil tıbbi tedavi alınması gerekir.

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Boğaz şişmesi belirtileri nelerdir?

Boğaz ağrısı ve şişmesi durumuna farklı belirtiler eşlik edebilir. Boğaz şişmesi ve yutkunamama sorunu sıklıkla beraber görülen belirtiler arasındadır. Yutma güçlüğünün yanı sıra sıklıkla görülen diğer boğaz şişmesi belirtileri şunlardır:

  • Boyunda şişmiş ağrılı bezeler
  • Kırmızı ve şişmiş bademcikler
  • Ses kısıklığı
  • Boğazda ağrı ve kaşıntı
  • Öksürük
  • Boğaz ağrısı
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Boğaz şişmesine ne iyi gelir?

Hafif boğaz şişmesi durumuna evde yapılabilecek bazı uygulamalar iyi gelebilir. Boğaz şişmesine iyi gelen ve evde yapabileceğiniz bazı basit uygulamalar şunlardır:

  • Bol bol sıvı tüketmek
  • Boğaz pastili kullanmak
  • Kafein içeren içeceklerden uzak durmak
  • Vitamin ve mineral oranı yüksek besinler tüketmek
  • Baharatlı gıdalar tüketmekten kaçınmak
  • Sigara ve alkol ürünlerinden uzak durmak
  • Ortamın havasını nemlendirmek
  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Sıcak su ile buharlı duş almak
  • Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınarak istirahat etmek

Boğaz şişmesine iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler

Boğaz şişmesine iyi gelen doğal yöntemler arasında bitki çayları ön plana çıkar. Boğaz şişmesini rahatlatabilen bitki çayları denildiğinde akla ilk gelenler;

  • Papatya çayı
  • Zencefil çayı
  • Adaçayı ve
  • Ihlamurdur.

Bu bitki çaylarının faydalarına ve tariflerine göz atarak şifalı bir kapı aralayabilirsiniz.

Papatya çayı: Doğal bir yatıştırıcı olan papatya çayı, boğaz ağrısı ve şişliğine iyi gelebilir. Solunum yollarını rahatlatıcı etkisi bulunan papatya çayını hazırlamak için yarım litre kaynamış sıcak suya üç yemek kaşığı kurutulmuş papatya ilave edip demleyebilirsiniz.

Zencefil çayı: Antibakteriyel etkiye sahip olan zencefil çayı, boğaz şişmesine neden olan bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Zencefil çayını hazırlamak için ceviz büyüklüğündeki bir parça zencefil kökünü soyup dilimleyerek ilk adımı atabilirsiniz. Ardından kaynamış sıcak su içerisine hazırladığınız zencefil kökü dilimlerini ekleyerek çayınızı kolayca demleyebilirsiniz.

Adaçayı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen adaçayı, boğaz şişmesi belirtilerini azaltabilir. Kaynayan su üzerine bir tutam adaçayı ekledikten sonra beş dakika demlenmesini bekleyerek şifalı adaçayını hazırlamanız mümkündür.

Ihlamur: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını rahatlatan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahip olan ıhlamur, boğaz şişmesi durumunda sıklıkla tavsiye edilen bitki çayları arasında yer alır. Kaynamış sıcak su üzerine bir tutam ilave edilerek hazırlanan ıhlamur, yaklaşık 5-10 dakika içerisinde demlenir.

Boğaz şişmesi durumunda faydalanabileceğiniz diğer bitkisel besinler şunlardır:

  • Sarımsak
  • Limon
  • Tarçın
  • Elma sirkesi
  • Meyan kökü
  • Çemen otu
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Boğaz şişmesi nasıl geçer?

Boğaz şişmesi tedavisi, şişliğin ortaya çıkma nedenine göre farklı şekillerle gerçekleştirilir. Alanında uzman doktorun muayenesi sonrasında belirlenen boğaz şişmesi tedavisi; bademcik şişmesi tedavisi, alerjik tedavi gibi çeşitli yöntemler doğrultusunda planlanabilir. Eğer boğaz şişmesinin nedeni bakteriyel bir enfeksiyon ise antibiyotik veya penisilin tedavisi uygulanabilir. Boğaz şişmesinin nedeni kronik bademcik iltihabı ise cerrahi bir müdahale gerekebilir. Yaşadığınız bu sorunu geride bırakmak için uzman bir doktora başvurarak size en uygun tedaviye kısa sürede başlayabilir, sağlıklı günlerinize geri dönebilirsiniz.

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boğaz şişmesi
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