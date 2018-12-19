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Boğaz trafiğine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 21:28 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-KARADENİZ'de yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Karadeniz'e geçmek isteyen gemilerin bazıları Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarında bekletildi.

Yaşanan kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle gemiler Karadeniz'de yol almakta zorluk çekti. Saat 19.00'a kadar Karadeniz'den gelen gemilerin boğazdan geçişine izin verildi.

Marmara Denizine gelip boğazdan Karadeniz'e geçmek isteyen gemilerin geçişine izin verilmedi. Bazı gemiler Zeytinburnu açıklarında demirlerken bazı gemiler de Adalar açıklarından bekletiliyor. Boğaz trafiğinin, Karadeniz'deki hava koşulları normale dönene kadar askıya alındığı öğrenildi.

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