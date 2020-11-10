Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanması?

Boğaz yanması, bir hastalıktan çok bazı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerden biridir. Özellikle bahar ve kış aylarında yaşanan mevsim değişiklikleri ve soğuk havaya bağlı olarak görülen gribal enfeksiyonda kendini gösterir. Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarının yaygın olarak görülen belirtileri arasında yer alır. Boğaz Yanması Nedir? Asit, gastrit, diğer sıvılar ve mukusun boğazla doğrudan temas etmesi, boğaz yanmasına sebep olabilir. Genel olarak tek başına ortaya çıkmayan ve bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösteren boğaz yanması bazı durumlarda hafif seyrederken bazı durumlarda ilaç tedavisi gerektirebilir.

Boğazda yanma hissi ve öksürük, çoğu viral ve bakteriyel enfeksiyon hastalığıyla birlikte kendini gösteren belirtiler arasındadır. Boğaz yanması öksürük şikayetlerine çoğu zaman boğaz kuruluğu, boğaz ağrısı, balgam, yutkunmada zorluk, sesin değişmesi, kısılması, kaşıntı hissi, halsizlik ve bazı durumlarda ateş eşlik edebilmektedir. Özellikle antibiyotik tedavisi gerektiren bakteri kaynaklı hastalıklarda boğaz yanması; yüksek ateş, kulak ağrısı, boğaz şişliği, ağız kokusu ve geniz akıntısı gibi belirtilerle birlikte gözlemlenir.

Enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra, mide ve boğaz yanması da birbiriyle ilişkili olduğundan, bazı mide rahatsızlıkları da mide yanmasına sebep olabilir. Özellikle mide reflüsünün en yaygın görülen belirtileri arasında boğaz yanması da yer alır.

Boğaz Yanması Neden Olur? Herkesin merak ettiği “Boğaz yanması neden oluşur?” sorusunun cevabı aslında basit olup dikkat edilmesi gereken bir konudur. Virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra başka hastalıklar da boğaz yanmasına sebep olabilir. Boğaz yanmasının sebepleri olan rahatsızlıkların başında şunlar gelir:

Farenjit: Boğazda yanma belirtisiyle kendini gösteren hastalıkların başında yer alır. Özellikle hava sıcaklığının düşük olduğu kış aylarında daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Virüs veya bakteri kaynaklı olabilir. Akut ve kronik olarak ikiye ayrılır.

Bademcik iltihabı: Çoğu zaman farenjitle birlikte ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genel anlamda viral enfeksiyon kaynaklı olup nadiren de olsa bakteri kaynaklı olabilir.

Gastroözofageal reflü (GÖRH): Midede bulunan asit ve mukus yemek borusundan yukarı çıkar ve daha sonrasında tekrar mideye döner. Bu asidin sürekli olarak boğaza temas etmesi sonucu boğaz tahriş olur ve bu durum da boğaz yanmasına neden olabilir.

Alerjik rinit: Polene bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Alerji, patojen olmayan bir maddeye karşı aşırı reaksiyon gösterme durumudur. Rinit ise burnun içini örten mukozanın inflamasyonu, ödemi veya iltihabıdır.

Bu hastalıkların dışında grip, soğuk algınlığı, zatürre, bronşit, larenjit, özofajit, sinüzit, alerjik reaksiyonlar, yanan ağız sendromu da kış aylarında görülen başlıca hastalıklar arasındadır. Bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olarak “Boğaz yanması neden olur?” sorusunun cevabına biraz daha yaklaşmış olursunuz.

Boğaz Yanması ve Öksürüğe Ne İyi Gelir? Bakteri kaynaklı “Boğaz yanmasına ne iyi gelir?” sorusunun cevabı çoğu zaman antibiyotik tedavisi olmaktadır. Viral enfeksiyon veya çevresel faktörlere bağlı olarak görülen boğaz yanması vakalarında ise evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleriyle de iyileşme sağlanabilir.

Boğaz yanması ve balgam ile birlikte en sık görülen belirtilerin başında öksürük gelir. Bu hastalıklara iyi gelen evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir: Tuzlu suyla gargara yapmak

Çok sıcak ve soğuk içeceklerden uzak durmak

Aşırı acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak

Nane, papatya, zencefil, ıhlamur gibi bitki çayları tüketmek

“Boğaz yanması ve öksürüğe ne iyi gelir?” sorusunun cevabını kısaca paylaştık. Siz de bu doğal ve kolay tedavi yöntemlerini uygulayarak kısa sürede bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Boğaz Yanması Nasıl Geçer? Özellikle şiddetli tahriş ve yanma hissinden rahatsız olan hastalar, “Boğaz yanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer?” gibi sorulara yanıt arar. Boğaz yanması, eşlik ettiği hastalığa göre tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Yanmanın altında yatan hastalık tedavi edildiğinde boğaz yanmasının da geçeceği söylenebilir.

Bu anlamda öncelikle yanmanın nedeninin tespit edilmesi gerekir. Bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde genel olarak antibiyotik ve penisilin tedavisi uygulanır. Özellikle kronik hale gelen durumlarda ilaç tedavisi büyük önem taşır.