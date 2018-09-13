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BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

  Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA  İstanbul Boğazı'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı.

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
İstanbul Boğazı'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı.

Görüntü Dökümü
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-Boğazdan görüntü
-Çamurun boğaza akması
-Boğazın değişen rengi
-Genel ve detay görüntüler

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