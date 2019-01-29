HABER

Boğaz'a girişte "tanker kuyruğu" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü öne sürülüyor.

Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü öne sürülüyor. İddia Tribeca Shipping liman operatörüne dayandırılıyor. İddiaya göre, tankerler Karadeniz'den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor. Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları olduğu iddia ediliyor. Kuyruktaki tankerlerin Akdeniz'deki limanlara yaklaşık 40 milyon varil petrol götüreceği kaydediliyor . Günlük küresel tüketim ise yaklaşık 90 milyon varil.

YENİ DÜZENLEMEYLE GELİŞİGÜZEL GEÇİŞ YAPILAMIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türk boğazlarından geçişlerle ilgili risklerin artması ve güvenlik nedeniyle yeni kurallar getirilmişti. Kaptanlar Boğazlar'a 3.2 km kala gemisindeki güvenlik ve teknik donanımını içeren listeyi Liman başkanlıklarına (İstanbul ve Çanakkale) bildirmesi gerekiyor. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Boğazlar'a girmeden en az 10 gün önce bilgi vermesi gerekiyor. Gelişigüzel geçiş yapılamıyor. Ulaştırma Bakanlığı deniz ve boğazların trafik seyrini izlemek ve yönetmek amacıyla yerli ve milli yazılımları da önceki yıl devreye sokmuştu.

LPG YÜKLÜ GEMİLER

Yapılan ilave madde ile LPG yüklü 150 metre üzerindeki gemilerin boğazlardan geçişleri gündüz, kılavuz kaptanlı, römorkör eşliğinde yapması şartına bağlandı. Boyları 150-200 metre arası olan LPG gemilerinin en az 60 ton çeken, 200 metre üzerinde olan gemilerin ise en az 90 ton çekebilen römorkörlerin eşliğinde geçebilmesi kuralı getirildi. Nükleer güçle çalışan ya da nükleer atık taşıyan gemilerin geçiş şartları da denizdeki akıntı verileri göz önünde bulundurularak tek yönlü olarak yapılacak.

ABD ETKİNLİĞİNİ ARTTIRDI

Uzmanlara göre, Karadeniz'de tanker trafiğinde artan birikime yurtdışı ve diplomatik çevreler hassasiyet duyuyor. Cebelitarık ve Süveyş'ten başka Ege ve Karadeniz'de ABD ile İngiltere'nin tatbikat ve diğer uygulamaları strese neden oluyor. ABD, Akdeniz'de 'koruma' adı altında askeri etkinliklerini arttırmış durumda. Türkiye'nin Boğazlar girişinde 'sıkılaştırma' uygulaması ABD'nin başlattığı etkinliğin bileşeni olması bakımından sorgulanıyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Dağlardan kızaklarla ot taşıyorlarDağlardan kızaklarla ot taşıyorlar
Avrupa ödüllü müzeyi 270 bin kişi ziyaret ettiAvrupa ödüllü müzeyi 270 bin kişi ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

Gazetecilere göğsünü gösteren trans il dışına çıkarıldı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.