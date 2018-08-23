Boğaz'da denize giren Afgan akıntıya kapıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Çengelköy Kuleli Caddesi sahilinde denize giren ve Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, bölgede arama çalışması başlatıldı.
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