HABER
  4. Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu!

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Sokak çocuklarına dikkat çekmek için yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırmadan Boğaz’ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.Ekonomist ve aynı zamanda profesyonel yüzücü Ramazan Türkanoğlu, 365 gün boyunca her gün sokakta kötü şartlarda yaşayan ve okula gidemeyip çalışmak zorunda kalan çocuklar için yüzdüğünü söyledi.

Yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Türkanoğlu, Kandilli’de boğazın serin sularına atladı. Bebek kıyılarına doğru yüzen Türkanoğlu, bu sırada boğazı geçen dev kargo gemisinin yaklaşmasıyla büyük tehlike atlattı. Kendisini takip eden güvenlik teknesine çıkan yüzücü, "Bir girdap oluştu içi alabora birde teknenin verdiği dalga ile birlikte daha çok etki yaptı. Bir anda teknenin altına giriyor gibi hissettim ama yine de kurtardık. Bu yüzme ile İnşallah Türkiye’de güzel bir farkındalık oluşur. Su çok güzel tabi biraz akıntının değişmesiyle zorlandık ama yine de her şey güzeldi” ifadelerini kullandı.

Türkanoğlu, geminin geçişini tamamlamasının ardından tekrar boğazın sularına atlayarak Kandilli’ye kadar yüzdü.
Sokakta yaşayan çocukların sesini duyurmak için böyle bir projeye imza attığını söyleyen Türkanoğlu, "Bugün aslında üşüyoruz ama onlar her gün üşüyorlar. 1 saat üşümemiz problem değil diye düşünüyorum. Deniz sıcaklığı şuan hissedilebilen 5’in altında çünkü rüzgar etkili oluyor. Tabi akıntı ile birlikte neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz” dedi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
'Organlarını bağışladığımızı bilse, bize sarılır teşekkür ederdi''Organlarını bağışladığımızı bilse, bize sarılır teşekkür ederdi'
Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konulduTokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı gemi Kaza

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

Diyanet'ten 'fıkıh dersi' iddialarına açıklama

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Pankart kaldırarak yolcu karşılama yasaklandı

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem!

Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret

Şiddetli rüzgar çöp konteynerini böyle sürükledi

Şiddetli rüzgar çöp konteynerini böyle sürükledi

Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü

Suriyeli savaş pilotu İstanbul'da vahşice öldürüldü

2020 arabuluculuk ücreti ne kadar? İşte fiyat tarifesi

2020 arabuluculuk ücret tarifesi belirlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.