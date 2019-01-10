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Boğazda fırtına engeli; çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Rüzgâr hızının gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçiriyor. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde boğazda saatte 25 km hızla estiği tespit edilen rüzgarın, ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttıracağının tahmin edildiği öğrenildi.

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