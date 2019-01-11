Boğazda gemi trafiği normale döndü

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, 5 saatin ardından normale döndü.

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle saat 18.30'da boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.

Gemi geçişleri saat 23.30 sıralarında 5 saatin ardından açıldı. Marmara'dan Karadeniz'e 200 metreden uzun olmayan ve tehlikeli madde taşımayan gemilerin geçişine izin veriliyor.

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