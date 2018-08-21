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BOĞAZ'DA İLGİ ÇEKEN GEMİ; DÜNYADA SADECE 5 TANE VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

Romanya  Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' öğle saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Romanya Deniz Kuvvetlerine bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' öğle saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea' saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. 1938 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler, İstanbul Boğazı'nı izlerlerken bazı öğrenciler ise fotoğraf çekti. Kıyıdakilerde görüntüsüyle dikkat çeken gemiyi ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Arnavutluk'un Durres Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Eğitim gemisinden genel görüntü
-Eğitim gemisinden yakın detaylar
-Geminin içindeki öğrencilerden detay görüntü
-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi
-İstanbul Boğazında geminin gidişi
-Genel ve yakın detaylar
-Romanya Bayrağından detay görüntü

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