BOĞAZ'DA KAÇAK MİDYE AVCILARINA OPERASYON... DENİZ ALTINDAKİ YAŞAMA BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR (Havadan görüntülerle) 

Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nda belirlenen alanlar dışında tekneleriyle kaçak midye avlayanlar, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda yakalandı. Kaçak avcıların kullandıkları "kaska" adlı aletle Boğaz'daki canlı yaşamına büyük zarar verdikleri belirlendi.

Deniz Limanları Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, İstanbul Boğazı’nda kaçak olarak midye avlayan tekneler, polis tarafından tek tek tespit edildi. Deniz Polisi ekipleri , Boğaz’da avlanma yapan teknelere 'dur' ihtarında bulundu ve tespit edilen 3 tekne Beylerbeyi Sahili’ne getirildi. Teknelerde bulunan kişilerin kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de cezai işlem uygulandı.

TEKNEDE GİZLENMİŞ MİDYE ÇUVALLARI

İstanbul Boğazı’nda yakalanıp Beylerbeyi Sahili’ne yanaştırılan bir teknede gizlenmiş halde çok sayıda çuval içinde midye bulundu. Çuvallar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gizlendiği yerden çıkartıldı. Ekipler tarafından, teknelerde bulunan ‘Kara Kıllı Midye’ olarak tabir edilen midyelerin, canlı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, canlı olduğu tespit edilen toplam 2 ton midye, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde teknede bulunan kişiler tarafından kova ve küreklerle tekrar denize döküldü.