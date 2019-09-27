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- BOĞAZ'DA KAÇAK MİDYE AVCILARINA OPERASYON... DENİZ ALTINDAKİ YAŞAMA BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR (TEKRAR)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda belirlenen alanlar dışında tekneleriyle kaçak midye avlayanlar,  Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda yakalandı.

Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'nda belirlenen alanlar dışında tekneleriyle kaçak midye avlayanlar, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda yakalandı. Kaçak avcıların kullandıkları "kaska" adlı aletle Boğaz'daki canlı yaşamına büyük zarar verdikleri belirlendi.

Deniz Limanları Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, İstanbul Boğazı’nda kaçak olarak midye avlayan tekneler, polis tarafından tek tek tespit edildi. Deniz Polisi ekipleri , Boğaz’da avlanma yapan teknelere 'dur' ihtarında bulundu ve tespit edilen 3 tekne Beylerbeyi Sahili’ne getirildi. Teknelerde bulunan kişilerin kimlik kontrolleri polis ekipleri tarafından yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de cezai işlem uygulandı.

TEKNEDE GİZLENMİŞ MİDYE ÇUVALLARI
İstanbul Boğazı’nda yakalanıp Beylerbeyi Sahili’ne yanaştırılan bir teknede gizlenmiş halde çok sayıda çuval içinde midye bulundu. Çuvallar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gizlendiği yerden çıkartıldı. Ekipler tarafından, teknelerde bulunan ‘Kara Kıllı Midye’ olarak tabir edilen midyelerin, canlı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, canlı olduğu tespit edilen toplam 2 ton midye, Deniz Polisi ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde teknede bulunan kişiler tarafından kova ve küreklerle tekrar denize döküldü.

KAÇAK MİDYE AVCILARINA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Polis tarafından kaçak midye avladığı tespit edilen 3 teknede bulunan 10 kişiye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca kaçak avlanma yapan her bir kişiye 1635 lira para cezası kesildi.

BALIK YATAKLARINI BOZUYORLAR
Kaçak midye avcıları, teknelerinde midye toplamak için kullandıkları ve ‘Kaska’ ismini verdikleri avlanma aracıyla denizin dibini kazıyor, balık yataklarını bozuyorlar.
Beylerbeyi Sahili’nde olta balıkçılığı yapan Niyazi Yılmaz, “Balık yataklarını bozuyorlar, kazıyorlar. Burada balık durmuyor. Biz de tabii bu arada balık tutamıyoruz. Acemiler olsun, bizim gibi balıkçılar olsun. Balık azaldı, tutulamıyor. Biz de mağduruz. Onlara bir an evvel gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz.ö dedi. Bir başka olta balıkçısı ise “Güzel midye yatakları vardır, içinde büyükleri var küçükleri var. Bunlar komple aldıkları için midyeyi olduğu gibi temizliyorlar. Küçüğü, büyüğü, irisi hepsi alınıyor. Gelişmiş büyük midyelerin yanı sıra daha oluşacak, gelişmemiş midyeleri komple kazıyorlar.ö diye konuştu.
Beylerbeyi Sahili’nde yapılan kaçak midye operasyonu bazı turistler tarafından da ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Operasyon anları
-Teknelerin görüntüsü
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Muhabir anons
-Deniz polislerinin tekneleri uyarması
-Teknedeki kişilerin kimliklerinin alınması
-Saklanmış midye torbalarının çıkartılması
-Teknedeki midyeler
-Balıkçılar ile röp
-Teknede avlanmada kullanılan kaska
-Midyenin açılması
-Canlı midye
-Midyelerin tekneden denize dökülmesi
-Genel ve detay

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
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