Boğaz’da lüks yat alev alev yandı

Kuzguncuk açıklarında bir yatta yangın çıktı. Yatta bulunan 6 kişi balıkçıların yardımıyla kurtarılırken lüks yat alev alev yandı.

Üsküdar Kuzguncuk açıklarında bulunan özel bir yatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada yatta bulunan 6 kişi denizdeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle lüks yat denizin ortasında alev alev yandı. Vatandaşlar yatta çıkan yangını panikle izlediler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatta çıkan yangın deniz itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Söndürülen yat kıyıya yanaştırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yatın yandığı ve deniz itfaiyesinin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

