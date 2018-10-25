HABER

Boğazda martı ve yunusların balık kapma yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’nda karınlarını doyurmak için balık sürülerinin peşine düşen yunus ve martılar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Boğazda martı ve yunusların balık kapma yarışı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’nda karınlarını doyurmak için balık sürülerinin peşine düşen yunus ve martılar, ilginç görüntüler oluşturdu.
Karadeniz’in serin sularından Akdeniz’in ılık sularına göç eden lüfer ve palamut sürüleri, Çanakkale Boğazı’nda bugünlerde sadece balıkçıların değil, yunuslar ve martıların da kıskacında. Boğazdan geçen lüfer ve palamut sürülerinin yerini, balıkçılardan önce yunuslar ve martılar belirliyor. Karınlarını doyurmak için balık sürülerinin peşine düşen yunuslar dikkat çekiyor. Yunuslar sürünün bulduğu yere dalıp çıkarken, martılar da toplu olarak bölgeye akın ediyor.
Karınlarını doyurmak için birbirleriyle yarışan yunus ve martıları gözlemleyen balıkçılar da soluğu bölgede alıyor. Tüm bu yaşananlar, Çanakkale Boğazı’nda ilginç görüntüler oluşturuyor.

FOTOĞRAFLI

Boğazda martı ve yunusların balık kapma yarışıBoğazda martı ve yunusların balık kapma yarışıBoğazda martı ve yunusların balık kapma yarışıBoğazda martı ve yunusların balık kapma yarışı

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildiAdıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi
Kartepe beyaza büründü (2)Kartepe beyaza büründü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi

Adıyaman'da caminin minaresi sağlık ocağı bahçesine devrildi

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.