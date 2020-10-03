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Boğazda sürüklenen yük gemisi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen "Varnava" isimli yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, "Varnava" isimli kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Boğazda sürüklenen yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası nedeniyle sürüklenen "Varnava" isimli yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, "Varnava" isimli kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Gemi dümeninde yaşanan arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti römorkörleri sayesinde kurtarıldı. "Varnava" isimli gemi kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere’ye demirledi.

Boğazda sürüklenen yük gemisi kurtarıldı

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