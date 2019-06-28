Boğazdaki gemi kazasıyla ilgili üniversiteden açıklama 

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı'nda üniversiteye ait bir gemi, önünde manevra yapmaya çalışan Şehir Hatları vapuruna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üniversiteden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi saat 12.35'te Sarayburnu Limanı'na yanaşmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş 'Kılavuz Kaptan eşliğinde' seyir ediyor olduğu esnada "Şehit Sami Akbulut" isimli şehir hatları vapuru ile yakın düşmüştür. Yakın düşme durumu sonucu Kılavuz Kaptan eşliğinde seyreden eğitim gemimiz, yakın düşen vapur ile çatışmayı önlemek adına COLREG (Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü) uyarınca gerekli manevrayı yapmış olmasına rağmen, yakın düşen vapur ile gemimiz arasında çok küçük çapta bir temas gerçekleşmiştir. Her iki taraf da hasar beyan etmemiş olup, maddi ve manevi herhangi bir problem ve çevre kirliliği yaşanmamıştır. Bu konuda gerçeği yansıtmayan haberlerin dikkate alınmaması önemle duyurulur."

