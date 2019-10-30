Boğaz'daki imar yetkisi Cumhurbaşkanlığı'na mı devrediliyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaz'daki dört ilçe belediyesinin İstanbul Boğazı ile ilgili yetkilerine son verilmesine yönelik bir kanun teklifi hazırladığı bildirildi. Teklife göre, Boğaz’la ilgili artık yeni kurulacak "Boğaziçi Başkanlığı" ve iki kurul söz sahibi olacak ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.

Sözcü ve BirGün gazetelerinde çıkan haberlere göre, Boğaziçi Başkanlığı’na devredilecek yetkiler arasında, Boğaz’daki imar değişikliklerinin belirlenmesi de bulunuyor. Teklif taslağına göre, Boğaziçi'nde yerleşme ve yapılaşmanın planlaması ve koordinasyonu konularında halihazırda yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak. Bu şekilde, Boğaziçi İmar İdare Heyeti’ndeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İBB’ye ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri ellerinden alınmış olacak.

Kanun taslağına göre, kaldırılan bu üç kurumun yerine Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek. Teklif geçerse, halihazırda bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma iznine kafeterya, açık sosyal, kültürel ve spor tesisleri de eklenecek. Boğaziçi alanı olarak tanımlanan bölge Boğaziçi su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da eklenerek genişletilecek. Yeşil alan belirleme, orman statüsü tahsisi ve kullanım hakkı, bölgedeki yapıların denetimi gibi konular yeni düzenlenecek kurulların yetkisine veya Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilecek.