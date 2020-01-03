HABER
  4. Boğaz'daki ışık şovunun maliyeti belli oldu

Boğaz'daki ışık şovunun maliyeti belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yılbaşı için İstanbul Boğazı’nda ilk kez düzenlediği havai fişek gösterisinin maliyeti belli oldu.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yılbaşı için İstanbul Boğazı’nda ilk kez düzenlediği havai fişek gösterisinin maliyeti belli oldu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, havai fişek maliyetinin 320 bin TL olduğunu söyledi.
İBB’nin yılbaşı gece yarısı İstanbul Boğazı’nda oldukça görkemli bir şekilde gerçekleştirdiği havai fişek gösterisi, yaklaşık 5 dakika sürdü. Bir kesim, Boğazın ışıl ışıl güzelliğini havai fişek eşliğinde bütün dünyaya gösterilmesinden oldukça mutlu olurken, bir kesim de 3-5 dakikalık bir gösteri için dünyanın parası harcandığını iddia ederek, "İsraf eleştirisi yaparken bu israf niye" dedi.
Söz konusu havai fişek gösterisinin İBB’ye maliyetinin ne kadar olduğunu ise İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, DHA muhabirinin sorusu üzerine yanıtladı. Ongun, "Havai fişek ve DJ tüm eğlence dahil 320 bin TL" dedi.
İBB, yılbaşı etkinleri kapsamında, 2005 yılında Taksim’de yapılan gösterisi dışında, havai fişek gösterisi yapmamıştı. Ancak İBB İstanbul Boğazı’nda başka özel günlerde havai fişek gösterisi yapmıştı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyorBu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplıTürkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

3 ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor!

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Yer: Pendik! Küçük çocuk saniyelerle ölümden kurtuldu

Büyük şok yaşadılar! Küçük çocuk saniyelerle ölümden kurtuldu

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

İşte Türkiye'nin orman haritası! Başı o il çekti

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giren araçlardan işgaliye parası alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da bulundu! 14. yüzyıla ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.