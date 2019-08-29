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Boğaz'dan bir "dev" geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

"Scarabeo 9" isimli petrol arama gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu

İSTANBUL (AA) - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.

Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. K-5, K-7, K-11, K-12 isimli römorkörler, Nene Hatun, KIYEM 4 botu ve 5 kılavuz kaptan dev platforma Boğaz trafiğinde eşlik etti.

Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği 58 metreye düşürüldü.

Dev platformun geçişini 15.00''e kadar tamamlayacağı, sonrasında Boğaz trafiğinin normale döneceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğaz trafiği petrol arama

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