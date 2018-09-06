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Boğazı çamur kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından İstanbul Boğazı'nı çamur kapladı.

Boğazı çamur kapladı

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından İstanbul Boğazı'nı çamur kapladı. Çamurlu yağmur sularının denize karışmasıyla deniz çamura büründü.

Boğazı çamur kapladıBoğazı çamur kapladıBoğazı çamur kapladıBoğazı çamur kapladı

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