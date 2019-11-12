Boğaz'ı kaplayan sis örtüsü (1)

Cengiz \u00c7OBAN\/\u0130STANBUL, (DHA) \u0130STANBUL Bo\u011faz\u0131'nda g\u00fcn\u00fcn ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc g\u00f6zden kayboldu, kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n(FOTO\u011eRAF) Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Kay\u0131p muhtar evinde bulunduNesli tehlike alt\u0131ndaki va\u015fak, av t\u00fcfe\u011fiyle \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc
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