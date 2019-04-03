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Boğazı kesilen kadının evi kan içinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:28 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen ve yoğun bakıma alının kadının evi kan içinde kaldı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen ve yoğun bakıma alının kadının evi kan içinde kaldı. Yaralandıktan sonra can havliyle sokağa çıkan kadının yaşadıklarını evin son hali gözler önüne serdi.
Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve ayrı yaşayan Y.D.(58), eşi A.D.’nin (48) bulunduğu eve geldi. Burada bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Evde yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre Y.D, eşi A.D.’yi boğazından bıçakla kesti. Kendini evin dışına atan A.D. komşuları tarafından çağrılan ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine gönderildi. A.D.’nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Evi kan içinde kaldı
Öte yandan olay sonrası kadın kanlar içinde sokağa çıkarken evin merdivenlerine, parmaklıklara ve duvarlara dokunduğu ve evinin birçok ölümünün kan içinde kaldığı görüldü. Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerini sürdürürken, olay sonrası kaçan Y.D.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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