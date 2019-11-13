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Boğazı kesilen Suriyeli, ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

MARDİN'de Suriyeli Ahmet Şeyho (35), sokakta boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'de Suriyeli Ahmet Şeyho (35), sokakta boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanlar içerisinde yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, boğazı kesilmiş kanlar içinde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ceset üzerinde yaptıkları incelemede ölen kişinin Suriyeli Ahmet Şeyho olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı bölgede araştırmalarını sürdüren polis, mahallede ikamet eden bazı Suriyelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Şeyho'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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