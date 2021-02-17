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Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

17.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan oğlu tutuklandı.Olay, Levent Mahallesi 3481 Sokak’ta meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan oğlu tutuklandı.

Olay, Levent Mahallesi 3481 Sokak’ta meydana geldi. O.A. (22) isimli bir kişi, 112 Acil Servisi arayarak annesi Sibel A.’yı (46) evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen O.A.’nın evin önünde “Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü” diyerek feryat ettiği ifade edilirken, cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra olayla ilgileri bulunduğu şüpheleri üzerine O.A.’nın eniştesi T.B. ve küçük yaştaki yeğeni M.U.’yu da gözaltına aldı. O.A. ve T.B.’nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki, küçük yaştaki yeğeni M.U.’nun Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan O.A. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tüfeği saklamışlar
Öte yandan olayın meydana geldiği evde inceleme yapan polis ekipleri, Sibel A.’nın yüzünde saçma izlerinin bulunduğu, saçmaların çıktığı tüfeği ise bir üst kattaki dairede yaşayan T.B. ve M.U.’nun sakladığını belirledi. T.B. ve M.U.’nun ifadelerinde, O.A.’nin kendisine zarar vermesinden korktukları için tüfeği sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

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