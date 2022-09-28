Boğazı kesilerek öldürülmüştü! Dövizcinin son telefon görüşmesinin izi katile götürdü... Kan lekelerini ıslak mendille silmeye çalışmış

Dün sabah Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında park halindeki otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil’in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfil’in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz ise jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri

alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖZEL EKİP KAN LEKELERİNİN SİLİNDİĞİ ISLAK MENDİLE KADAR TESPİT ETTİ

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. İstihbarat, JASAT, KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme timlerinin yürüttüğü araştırmada 24 farklı kameradan 6 saatlik yapılan çözümleme ve öldürülen Kırınfil'in cep telefonu incelendi. Kırınfil'in telefonla son görüştüğü şahsın Ramazan A. (22) olduğu tespit edildi.

KAN LEKELERİNİ ISLAK MENDİLLE ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞ

İfadesi alınan Ramazan A.'nın çelişkili ifadeleri üzerine aracında yapılan aramada kan lekeleri ve bıçak tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet şüphelisinin evinde de üzerinde kan lekesi bulunan giysiler ve bu lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendili ele geçirdi.

Cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi. Ramazan A., Kemer Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

"SEYYAR DÖVİZCİYDİ"

Ramazan Kırınfıl’i tanıyan Yakup Kömürcü, “Kendi halinde işinde gücünde çok iyi bir insandı. Seyyar döviz işiyle uğraşıyordu. Kim ararsa gidiyordu, dolaşıyordu. Arıyorsunuz dövizim var diyorsunuz yarım saat bir saate o şekilde randevu veriyordu, geliyordu. Aranan her yere gidiyordu. Tahminimce yine bu şekilde birisi aramış bilen birisi, tanıdık biri yapmış olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Boğazının bıçakla kesildiğini duydum” dedi.

(İHA/DHA)

