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Boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil abisi çıktı

20.04.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de kadın cinayetinin zanlısı yakalandı. Kadını boğazından bıçaklayıp öldüren kişinin abisi K.B olduğu ortaya çıktı. K.B ilk ifadesinde namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil abisi çıktı

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Sultangazi Mahmutbey Caddesi Esenler bağlantı yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, kimliği belirsiz kişi tarafından boğazından bıçaklanarak yol kenarındaki yeşil alana bırakılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise kendi imkanlarıyla yol kenarına gelerek yardım istemişti. Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

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ABİSİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra olayı gerçekleştirenin kadının abisi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren abi K.B ekiplerce yakalandı. Emniyete götürülen K.B’nin ilk ifadesinde kardeşini namus meselesi için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenler Sultangazi
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