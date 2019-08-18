HABER

Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu tespit edildi.

Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu tespit edildi. Zazai'nin en son birlikte olduğu arkadaşları Afganistan uyruklu F.A. ve F.M.'den şüphelenen polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüphelilerin, tartıştıkları için Zazai'yi öldürdükleri ortaya çıktı.
Taraklı Göynük Deresi kenarında, iki gün önce, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zazai'nin en son arkadaşları Afganistan uyruklu F.A. ve F.M. ile birlikte olduğunu belirledi. Yolcu otobüsüne bindikleri tespit edilen 2 kişi, polis ekiplerince araç durdurularak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. F.A. ve F.M.'nin sorgularında cinayeti itiraf ettikleri, tartıştıkları için Zazai'yi öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüşBoğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüşBoğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş

PARTNERSapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!Sapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!
Hafriyat kamyonu çukura düştüHafriyat kamyonu çukura düştü
Tekirdağ'da, kaçak midye avcılığına 5 gözaltıTekirdağ'da, kaçak midye avcılığına 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.