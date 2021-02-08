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‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarına giden polis bakın ne ile karşılaştı

08.02.2021 23:15 | Son Güncelleme:
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‘Boğazı kesilmiş şahıs yerde yatıyor’ ihbarına giden polis bakın ne ile karşılaştı

Afyonkarahisar’da darp sonucu yaralanarak yerde yatan şahsı gören vatandaşlar polisi arayıp ‘Boğazı kesilmiş bir kişi yerde yatıyor’ ihbarında bulununca polis alarma geçti. 11 ekibin sevk edildiği olay yerinde ise gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Olay, Ataköy Mahallesi Ataköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın başladığı saatlerde 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaşlar, Deper Sultan Camii önünde ‘boğazı kesilmiş bir kişinin yerde yattığı’ ihbarında bulundu.

YÜZÜNDE SADECE KÜÇÜK BİR KESİK TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, bölgeye 112 Acil Servis ambulansı da sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan şahsın boğazından değil yüzündeki küçük bir kesikten dolayı yaralandığını tespit etti.

Bölgeye gelen 11 polis ekibi, şahsın boğazının kesilmediğini sadece darp sonucu yaralandığını görünce rahat bir nefes aldı. İsminin Fatih G. olduğu öğrenilen şahıs durumunun iyi olduğunu belirterek, ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti.

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Yüzüne buz torbası konulan Fatih G., Yusuf D. isimli şahıs ile tartıştıklarını ve daha sonrasında kavga ettiklerini kaydederek, kendisini darp ederek kaçan şahsın araç plaka bilgilerini verdi. Bunun üzerine ekipler Yusuf D.’nin peşine düştü.

Olaydan yaklaşık yarım saat sonra evinde yakalanan Yusuf D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf D. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatih G., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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