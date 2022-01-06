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Boğazı ve bileği kesilmiş halde bulunmuştu! Denizli'deki hemşirenin ölüm nedenini çantasındaki not ortaya çıkardı

06.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş falçatayla kesilmiş halde bulunan 23 yaşındaki hemşire B.Y.'nin ölümüyle ilgili sürpriz detaylar ortaya çıktı. Genç hemşirenin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmazken, çantasından çıkan not korkunç olayı açıklığa kavuşturdu. Çıkan notta "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazdığı öğrenilirken, genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

Boğazı ve bileği kesilmiş halde bulunmuştu! Denizli'deki hemşirenin ölüm nedenini çantasındaki not ortaya çıkardı

Boğazı ve bilekleri falçatayla kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. İlk incelemede korkunç olayda şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

"ARKADAŞLARIMA GİDİYORUM" DİYE EVDEN ÇIKMIŞ

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki B.Y, 6 gün önce ailesine “Arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul’a ataması yapılan B.Y’ye ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

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AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

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ÇANTASINDAN ÇIKAN NOT OLAYI AYDINLATTI

Genç hemşire B.Y’nin şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada B.Y’nin çantasından "Ölümünden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y’nin ölümünce şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

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UZUN SÜRE KAN KAYBETMİŞ

B.Y’nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y’nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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İntihar Denizli
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