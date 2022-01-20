Boğaziçi akademisyenlerin dekanlarına destek

Akademisyenler, kararın hukuksuz olduğunu savundu.Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) kararına dayanarak Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a görevden alındıklarını bildirmesiyle ilgili birer basın açıklaması yaptı.

"Dekanlar görevlerine iade edilsin"

Eğitim Fakültesi'nin akademisyenleri yaptıkları açıklamada, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'un oy çokluğu ile dekan seçildiğine ve görevini başarıyla sürdürdüğüne dikkat çekerek göreve iadesini istedi. "1 Ocak 2021 tarihinden beri üniversiteye yapılan müdahalelerin telafisi güç zararlara neden olduğunu" kaydeden akademisyenler, "Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri olarak bizler seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zararından dönülmesini ve üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenleri de ayrı bir açıklama yaparak Prof. Dr. Özlem Berk Albachten'in dekanlık görevine oy çokluğu ile geldiğine işaret etti. "Dekanımız Fakülte öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve 24 Eylül 2020'den bugüne dek görevini üniversitemize yakışır bir şekilde, büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmiştir" denilen açıklamada Prof. Dr. Albachten'in de göreve iadesi talep edildi.

Diğer fakültelerden akademisyenlerin katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri de bir basın açıklaması yaptı. Prof.Dr. Metin Ercan'ın da görevine seçilerek geldiğini vurgulayan akademisyenler, "dekanlarının görevden alınarak fakültelerinin bu şekilde yıpratılmasını, hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını öğrencileri ve ülke adına kabul etmediklerini" belirttiler. Prof. Dr. Ercan'ın ivedilikle görevine iadesini isteyen akademisyenler, "Usule uygun olarak atanmış bir dekanın, hiçbir meşru gerekçe olmadan görevden alınması hukuka, adalete ve yönetişim ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"Görevden almalar açılan disiplin soruşturmalarının sonucu"

Rektör Prof. Dr. İnci de Twitter hesabından görevden alınmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Eğitim, Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu görevlerinden alındıklarını kaydetti.

Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacağını ifade eden Prof. Dr. İnci, "Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Prof. Dr. İnci'nin rektör olarak atandığı 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için Danıştay'a başvurmuştu. Akademisyenler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle rektör atanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek "Ülkemizin gelişmesi yolunda olmazsa olmaz olduğunu düşündüğümüz özgür, özerk ve demokratik üniversite için temel olan üniversite rektörünün üniversite bileşenlerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini savunmaktan vazgeçmiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

DW/HS,JD

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