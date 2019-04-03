İSTANBUL (AA) - Geçen ay, bugüne kadarki en büyük Avrupa Turnesini gerçekleştiren Boğaziçi Caz Korosu yarın müzikseverlerle buluşacak.

Koro, turne sonrası ilk konserini Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.

Konserde şef Masis Aram Gözbek'in düzenlemelerinin yanı sıra Muammer Sun, Ulvi Cemal Erkin, Cenan Akın, Erdal Tuğcular, Hasan Uçarsu gibi önemli bestecilerin geleneksel ve çağdaş eserleri yorumlanacak.

Zengin bir repertuvarın yer alacağı konserde ayrıca, Maurice Ravel, Ola Gjeilo, Guarionex Morales-Matos, Jukka Linkola, Jonathan Rathbone ve Moses Hogan'ın eserleri de seslendirilecek.

