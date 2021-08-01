Boğaziçi Dışarıdan Rektör İstemiyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde altı buçuk ay süren protestolardan sonra 15 Temmuz’da Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından görevden alınan Profesör Melih Bulu’nun yerine rektör adaylığı başvuruları 2 Ağustos’ta sona eriyor.

Dışarıdan herhangi bir akademisyenin rektör atanmasına karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi camiası, kendi içinde bir oylama yaptı.

Şu ana kadar Boğaziçi Üniversitesi’nden 19 öğretim üyesinin rektörlük başvurusu yaptığı biliniyor.

Üniversite dışından adaylığını açıklayan tek isim olan Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu ve Özyeğin Üniversitesi eski rektörü Profesör Erhan Erkut 27 Temmuz’da adaylıktan çekildi.

YÖK, pazartesi günü bu başvuruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacak. Erdoğan bu isimlerden birini seçecek.

Boğaziçi camiasından kendi rektörünü belirlemek için dijital oylama

Ancak dışarıdan herhangi bir akademisyenin rektör atanmasına karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi camiası, kendi içinde bir oylama yaptı.

‘‘Boğaziçi Seçiyor’’ adlı internet sayfası üzerinden yapılan seçimde üniversite çalışanları, öğrenciler ve mezunlar halihazırda adaylık başvurusunu resmen yapmış olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini oyladılar.

Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Metin Ercan, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Ayşe Gürel, Prof. Dr. Cengiz Kırlı, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. V. Erkcan Özcan, Prof. Dr. Murat Saraçlar, Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Ali İ. Tekcan, Prof. Dr. M. Burçin Ünlü, Prof. Dr. Can A. Yücesoy, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz arasında yapılan oylamaya 2302 öğrenci, 263 çalışan ve 2406 Boğaziçi Üniversitesi mezunu katıldı.

Çalışanlardan en büyük destek Prof. Cem Say’a

Oylamaya katılanlar her rektör adayı için ‘destekliyorum’, ‘karasızım’ ve ‘karşıyım’ seçeneklerini işaretleri.

Çalışanların yaptığı oylamada üç aday yüzde 50’nin üzerinde destek buldu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Cem Say yüzde 59,3 Fizik Bölümü’nden Profesör Mehmet Burçin Ünlü yüzde 51,3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Profesör Mine Eder ise yüzde 50,2 oranında oy aldı.

Vekil rektör Prof. İnci ve rektör yardımcısı Prof. Kumbaroğlu’na çoğunluk karşı

En çok karşı çıkılan rektör adayları ise yüzde 67,1 ile mevcut vekil rektör Profesör Naci İnci ile yüzde 62,8 ile rektör yardımcısı Profesör Gürkan Kumbaroğlu oldu.

Vekaleten rektörlük yapan Profesör İnci ve rektör yardımcısı Kumbaroğlu öğrenci ve mezunlardan da en çok karşı çıkılan iki isim oldu.

Öğrencilerin yüzde 92,5’i ve mezunların yüzde 89’u İnci’yi reddederken oylamaya katılan mezunların yüzde 74’ü öğrencilerin ise yüzde 82,6’sı Kumbaroğlu’nun rektör olmasına karşı çıkıyor.

Prof. Mine Eder öğrenci ve mezunların birinci sıradaki adayı oldu

Öğrenciler ve mezunların oylamasında ise en çok destek alan isim Prof. Mine Eder oldu. Mezunların yüzde 71’i öğrencilerin yüzde 70,4’ü Eder’i destekledi.

Öğrencilerin oylamasında Eder’i, yüzde 67,4 ile Fizik Bölümü’nden Veysi Erkan Özcan, yüzde 61,5 ile çalışanlardan en çok destek alan Prof. Cem Say, yüzde 60,1 ile Ekonomi Bölümü’nden Prof. Ayşe Mumcu takip etti.

Mezunların oylamasında ise Eder’in ardından yüzde 69 ile Prof. Say ikinci olurken, onu her ikisi de yüzde 66 destek alan Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Ayşe Mumcu ve Prof. Fikret Adaman izledi.

‘‘Bileşenlerin ortak olarak desteklediği isimler Cem Say, Mehmet Burçin Ünlü ve Mine Eder’’

Oylama sonrası Boğaziçi Seçiyor Komisyonu yaptığı açıklamada bu seçimin özerk ve demokratik üniversite ideali yolunda bir adım olduğunu savundu.

Yazılı açıklamada ‘‘Aylar süren direniş sonucunda, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden gönüllüler ülkemizde örneği olmayan çok sesli ve kapsayıcı şekilde rektör adaylarını belirlemek üzere, dayatılan kısıtlı zamana ve zorlu koşullara rağmen, bir seçimi hayata geçirdiler. Bu seçim ve oylama süreci, daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız gibi, hiç bir şekilde ideal ve sorunsuz değil. Ancak bu noktada geliştirilen irade beyanı, ‘üniversite nedir ve ne olmalıdır’ fikirlerinin çoğulcu bir zeminde tartışılacağı demokratik ve özerk üniversite idealine doğru atılan ilk adımlardan biridir. Bu vesileyle düzenlediğimiz seçimde, üç bileşenin de ortak olarak desteklediği isimler alfabetik sıralamaya göre Cem Say, Mehmet Burçin Ünlü ve Mine Eder’dir’’ dendi.

Boğaziçi hocalar da İnci ve Kamburoğlu’na karşı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de oluşturdukları Oylama Koordinasyon Komisyonu aracılığıyla çevrimiçi sistemle oylama yaptılar.

Oylamaya 746 akademisyenin yüzde 82’si katıldı.

Oy kullanan öğretim üyelerinin yüzde 95’i Prof. Naci İnci’nin yüzde 93’ü ise Prof. Gürkan Kumbaroğlu’nun adaylığına karşı çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri üniversiteye mensup diğer rektör adaylarına destek verdi.

Açıklamada, ‘‘Adaylıklarını Boğaziçi Üniversitesi kamusu ile paylaşmamış ve oylamamıza dahil edilmemiş hiçbir aday Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından desteklenmemektedir. Bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu üniversitesi tüm toplumun müşterek değeridir. Gerçekleştirdiğimiz oylamanın bu müşterek değeri savunmaya odaklı bir çözüm olmasını umuyoruz’’ ifadeleri kullandı.

Mezunlardan 17 adaya destek İnci ve Kumbaroğlu’na çekilme mesajı

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) de Cumartesi günü olağanüstü yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek İnci ve Kumbaroğlu dışında akademisyenlerin güvenoyu verdiği adayları destekleme kararı aldı.

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Boğaziçi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) de BÜMED gibi 17 adayı desteklerken İnci ve Kumbaroğlu’na adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.

Boğaziçi Dayanışması: ‘‘Siyasi iktidar Boğaziçi’ne yeni bir kayyum atadığı takdirde savunmayı hep birlikte öreceğiz’’

Rektör protestolarını destekleyen grupta yer alan ve çoğu öğrencilerden oluşan Boğaziçi Dayanışması grubu ise rektörün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmasına karşı çıkarken kendi aralarında seçim yapan öğretim üyelerine de tepki gösterdi.

Boğaziçi Dayanışması adına yapılan açıklamada ‘‘Boğaziçili akademisyenler, kendi dar çıkarlarını merkeze alarak tüm bileşenlerden bağımsız bir depolitizasyon stratejisi yürütüyor. Boğaziçi Dayanışması olarak bu süreci tanımıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan şeyin bir seçim olmadığını tüm demokrat kamuoyuna ısrarla duyuruyor ve hiçbir teslimiyetçi siyasetin arkasında durmayacağımızı deklare ediyoruz. Elbette ki siyasi iktidar Boğaziçi’ne yeni bir kayyum atadığı takdirde savunmayı hep birlikte öreceğiz. Fakat direniş boyunca öne çıkardığımız ilke ve taleplerin de sulandırılmasına, sümenaltı edilmesine de müsaade etmeyeceğiz’’ dendi.

