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Boğaziçi Ekspresi yeniden raylarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Sakarya ile Ankara arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, ilk seferinde Bilecik’e geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi’nin seferlerine başladığını açıklamıştı.

Sakarya ile Ankara arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, ilk seferinde Bilecik’e geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi’nin seferlerine başladığını açıklamıştı. Boğaziçi Ekspresinin Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında; Eskişehir, Bozüyük, Karaköy, Bilecik, Vezirhan ve Osmaneli hattı üzerindeki yolculuğu 6 saat sürecek. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak. YHT’lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek ekspresin, talebin çok olması halinde yolcu kapasitesi artırılacak. Boğaziçi Ekspresi’nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak.

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