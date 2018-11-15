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Boğaziçi Elektrik'ten elektriği kesilen Yavuz Sultan Selim Cami ile ilgili açıklama: İbadete engel bir durum yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektriği son 6 faturanın ödenmemesi nedeniyle kesildi. İlgili firma CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'İbadete engel bir durum yok. Sadece ısıtma-soğutma hattının elektriğini kestik' denildi.

İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan Yavuz Selim Cami'sinin elektriği borcu nedeniyle kesilmiş, konunun haberleştirilmesi üzerine ise geri adım atılmıştı. İlgili firma BEDAŞ'ın; caminin elektriğini birkaç aydır faturasının ödenmemesi üzerine kestiği açıklanmıştı.

Caminin elektrik aboneliğinin iptal edildiği ve sayaçla kabloların da söküldüğü belirtilmişti. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu söylemiş ve elektriği kesen CK Enerji Boğaziçi Elektrik firmasına tepki göstermişti.

Konu ile ilgili dağıtım şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten açıklama geldi. Açıklamada "Yavuz Sultan Camii'nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmamıştır. Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır" denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018'de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kaynak yetmedi ki sana reis.. bunları saltanat yaşamak için özelleştirmeden satmadan önce düşünecektin.. aman sarayınıza deprem uğramasın. uçaklarınız havada türbülansa girmesin siz iyi olun sömürün de gerisi gebersin...
sadece elektriği kesmişmişler...elektrik olmadan nasıl ısınacak cami..
Cemaatin dötü donmasın tabi! Sokaklarda evsiz insanlar, evi odunsuz sobasız insanlar önemli değil!
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