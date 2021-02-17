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Boğaziçi eylemi düzenleyen genç PKK’lı çıktı

17.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Adana’da Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasını protesto eylemi düzenleyen ve HDP il başkanlığı binasında açıklama yapan şahıs polisin yaptığı PKK operasyonunda 26 zanlıyla birlikte gözaltına alındı.

Adana’da Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasını protesto eylemi düzenleyen ve HDP il başkanlığı binasında açıklama yapan şahıs polisin yaptığı PKK operasyonunda 26 zanlıyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin geçmişte elinde terör örgütü PKK’nın sözde bayrağı arkasında terörist başının posteriyle yürüyüş yaptığı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK’nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle korsan gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden korsan gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti. 30 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Ocak günü şafak vakti operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşları ile kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Boğaziçi’ni bahane edip sokakları karıştırmak istiyorlar
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum G.’nin, Adana’daki Boğaziçi eylemlerine katılarak provokasyon yaptığı da iddia edildi. Mazlum G.’nin, yasak olmasına rağmen sokakta Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına protesto eylemi düzenlediği bu nedenle 10 arkadaşıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca zanlının yine Boğaziçi Üniversitesi için Mersin ve Adana’da HDP İl Başkanlığı binalarında da açıklama yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca zanlının üniversitede okumadığı 24 yaşında olmasına rağmen liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına girdiği öğrenildi.

Boğaziçi eylemlerine katılan Mazlum G. PKK eylemlerinde
Mazlum G.’nin daha önceki yıllarda bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapılan sokak eylemlerine de katıldığı belirlendi. Mazlum G.’nin eylemler sarısında elinde terör örgütü PKK’nın sözde bayrağı olduğu, arkasında ise terörist başının posterinin olduğu görüldü. Zanlının bu eylemlerinden dolayı hakkında çok sayıda dava açıldığı belirlendi. Ayrıca Mazlum G.’nin bu tarihlerde polise taş atma olaylarına karıştığı ve korsan gösterilere katıldığı öne sürüldü.
Öte yandan Mazlum G.’nin, ‘Birleşik Gençlik Meclisi’ üyesi olduğu da öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında Mazlum G.’nin de olduğu 12 şahıs adli kontrol şartıyla 1 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere, 13 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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