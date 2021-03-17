Boğaziçi eylemleri: LGBTİ bayraklı Kâbe görseli davası başlıyor

Öğrenciler ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ ile suçlanıyor.Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto eden öğrencilerden 2’si tutuklu 7 kişinin yargılandığı dava bugün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Davanın gerekçesi, kampüs içindeki eylemlerde Kâbe görseli üzerine Şahmeran figürü ve LGBTİ+ bayraklarının yerleştirildiği anonim bir kolaj çalışmasının sergilemesi. Öğrenciler ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla karşı karşıya ve bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırmaları talep ediliyor. Yedi öğrenciden ikisi tutuklu olarak yargılanırken biri ev hapsinde.

İddianamede ne var?

24 Şubat 2021’de hazırlanan iddianamede, Kabe görselinin üzerine yerleştirilen LGBTİ+ bayrağı için "İslam dini literatüründe yasak ve haram olarak kabul edilen eşcinsellik ve benzeri cinsel yönelimlere dair imge” ifadesi kullanılıyor.

Yine şahmeran figürünün "mitolojik yaratık/tanrıça” olarak tanımlandığı iddianamede figürün "İslam'ın tek yaratıcı olan Allah inancı ve Tevhid inancına aykırı olduğu” ifade ediliyor.