Boğaziçi eylemlerinde 10 kişiye tutuklama talebi

Öte yandan başka şehirlerde de destek eylemleri düzenlendi.Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından rektörlüğe Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için İstanbul'da Kadıköy'de Salı günü düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanması talep edilen 10 kişiye "kanuna aykırı toplantı ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltildi. Savcılık, diğer 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilerek, ifadeleri alınmıştı.

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir kez daha söyleyelim ki hiçbir arkadaşımızın özgürlüğüne kelepçe vurulmasını kabul etmiyoruz" denildi.

Kadıköy'deki eylemde 94 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'de ise Kadıköy'deki eyleme katılmak isteyen 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 82'si, ifadelerinin alınmasının ardından Çarşamba günü serbest bırakılmıştı.