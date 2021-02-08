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Boğaziçi eylemlerinde sosyal medya tutuklamaları

08.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Öğrenci Beyza Buldağ ile HDP Gençlik Meclisi üyesi öğrenci Muhammed Ünal Boğaziçi Üniversitesi’nde yürütülen protestolar hakkındaki soruşturma kapsamında Twitter’deki paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması protestoları ile bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek iki kişi daha tutuklandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ'ın Boğaziçi Dayanışma @boundayanisma rumuzlu Twitter hesabının kendisine ait olabileceği yönündeki tespit gerekçesiyle, HDP Gençlik Meclisi üyesi öğrenci Muhammed Ünal ise "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" hesabı kullanıcı olması gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda; 'Diriliyoruz, @Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da, 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Buldağ'ın avukatı: Cumhurbaşkanı'na mektup suçlamalar arasında

Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkiline yönelik suçlamaların "@boundayanisma hesabını yönettiği iddiasıyla, 12. Cumhurbaşkanı'na mektup sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik" olduğunu ifade etti. Urfa suçlamalara tek delil olarak Buldağ'ın "telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi" gösterildiğini belirtti.

HDP Gençlik Meclisi: Hesap Ünal'a ait değil

HDP Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ünal'ın Twitter'deki @Diriliyoruz1 hesabının sahibi olması gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin olarak açıklama yapan HDP Gençlik Meclisi ise hesabın Ünal'a ait olmadığını öne sürdü. Twitter'de yapılan açıklamada, "Gençlik Meclisi üyemiz Muhammed Ünal sabaha karşı gözaltına alınmıştı, @boundayanisma ya çağrı yaptığı iddia edilen ve kendisine ait olmayan bir Twitter hesabı gerekçe gösterilerek tutuklandı" denildi.

Sosyal medyada tepki

Öğrenci Beyza Buldağ'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere sosyal medyadan verdiği destek gerekçesiyle tutuklanması sosyal medyada geniş yankı buldu. Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün İzmir'de gözaltına alınan arkadaşımız Beyza da tutuklandı! Haksız hukuksuz tutuklamalarla bizleri yıldıramazsınız!" ifadeleri yer aldı. Twitter'de #BeyzayaÖzgürlük ve #BeyzayıSerbestBırakın etiketleriyle çok sayıda destek paylaşımı yapıldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Beyza'yı saçma sapan uydurma bir sebeple tutukladılar. 12. cumhurbaşkanı olduğunu düşünen AKP genel başkanı ve onun hiçişleri bakanı; biz böyle diz çökmeyiz ama siz bunun altında kalırsınız! Sabrımızı çok zorluyorsunuz!" dedi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tutuklamaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Bir sınav olsa, bu kararı verenler sınıfta kalır... 'İzmir'deki belli olan ikametinden alınan, dijital delilleri karartma şüphesi olmayan bir yurttaşı bu gerekçelerle tutuklamak' Ama Çağlayan'daki hakimler insanların özgürlüğünü bu şekilde kısıtlayabiliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Az önce Beyza Buldağ tutuklandı. Suç: Boğaziçi Dayanışma hesabında yayınlanan "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" vesilesiyle halkı düşmanlığa sevk ve tahrik(!) Delil: Hem Beyza'nın hem @boundayanisma hesabının kurtarma no son iki hanesinin "12" olması. Yer: Muz Cumhuriyeti Muz"

Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal'ın tutuklanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve destek eylemleri kapsamında tutuklanan öğrenci sayısı 10'a yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör Melih Bulu'nun istifası ve arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle protestolarını Pazartesi günü de sürdüreceklerini duyurdu.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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