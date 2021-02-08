Boğaziçi eylemlerinde sosyal medya tutuklamaları

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması protestoları ile bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek iki kişi daha tutuklandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ'ın Boğaziçi Dayanışma @boundayanisma rumuzlu Twitter hesabının kendisine ait olabileceği yönündeki tespit gerekçesiyle, HDP Gençlik Meclisi üyesi öğrenci Muhammed Ünal ise "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" hesabı kullanıcı olması gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili" çalışmalarda; 'Diriliyoruz, @Diriliyoruz1' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul'da, 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Buldağ'ın avukatı: Cumhurbaşkanı'na mektup suçlamalar arasında Beyza Buldağ'ın avukatı Özgür Urfa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkiline yönelik suçlamaların "@boundayanisma hesabını yönettiği iddiasıyla, 12. Cumhurbaşkanı'na mektup sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, diğer paylaşımlar sebebiyle halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik" olduğunu ifade etti. Urfa suçlamalara tek delil olarak Buldağ'ın "telefon numarasının son iki hanesinin 12 ile bitmesi" gösterildiğini belirtti. HDP Gençlik Meclisi: Hesap Ünal'a ait değil HDP Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ünal'ın Twitter'deki @Diriliyoruz1 hesabının sahibi olması gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin olarak açıklama yapan HDP Gençlik Meclisi ise hesabın Ünal'a ait olmadığını öne sürdü. Twitter'de yapılan açıklamada, "Gençlik Meclisi üyemiz Muhammed Ünal sabaha karşı gözaltına alınmıştı, @boundayanisma ya çağrı yaptığı iddia edilen ve kendisine ait olmayan bir Twitter hesabı gerekçe gösterilerek tutuklandı" denildi.