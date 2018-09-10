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Boğaziçi Film Festivali'nde 3 yeni ödül verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde filmler bu yıl ilk kez "FİYAB Yapımcı Ödülü", "Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ve "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" için de yarışacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, yerli sinema üretimine desteğini artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl 3 yeni ödül verilecek.

Bu kapsamda festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden birinin yapımcısı, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından verilecek özel bir ödülü almaya hak kazanacak.

Zor koşullarda film yapma becerisi gösteren, bütçesinden çekimine filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla verilen 10 bin lira değerindeki "FİYAB Yapımcı Ödülü" için ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcılar değerlendirilecek.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen Bosphorus Film Lab'de de bir proje 50 bin lira değerindeki "Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü"nü, bir diğer proje ise "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü"nü alacak.

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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