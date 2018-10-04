İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "6. Boğaziçi Film Festivali"nde, İskandinav sinemasının önemli temsilcilerinden Bent Hamer'a "Onur Ödülü" verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş Ortağı olduğu festival, 26 Ekim'de başlayacak.
Melankolik, içten ve eğlenceli filmleriyle Türkiye'de de çok sayıda takipçisi olan Norveçli yönetmen, festivale "O'Horten", "Mutfak Hikayeleri" ve "Factotum" adlı filmleriyle konuk olacak.
Sinemaseverlere özel bir master class da verecek olan ödüllü Bent Hamer, Sergei Loznitsa ile birlikte "Onur Ödülü"nü, festivalin kapanış gecesinde alacak.
"6. Boğaziçi Film Festivali", 3 Kasım'da sona erecek.
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