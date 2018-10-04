HABER

Boğaziçi Film Festivali’nden Bent Hamer'a "Onur Ödülü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "6. Boğaziçi Film Festivali"nin bu yılki "Onur Ödülü", Norveçli yönetmen Bent Hamer'a verilecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "6. Boğaziçi Film Festivali"nde, İskandinav sinemasının önemli temsilcilerinden Bent Hamer'a "Onur Ödülü" verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı, TRT'nin ise Kurumsal İş Ortağı olduğu festival, 26 Ekim'de başlayacak.

Melankolik, içten ve eğlenceli filmleriyle Türkiye'de de çok sayıda takipçisi olan Norveçli yönetmen, festivale "O'Horten", "Mutfak Hikayeleri" ve "Factotum" adlı filmleriyle konuk olacak.

Sinemaseverlere özel bir master class da verecek olan ödüllü Bent Hamer, Sergei Loznitsa ile birlikte "Onur Ödülü"nü, festivalin kapanış gecesinde alacak.

"6. Boğaziçi Film Festivali", 3 Kasım'da sona erecek.

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!
Şehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadıŞehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6. Boğaziçi Film Festivali Bent Hamer İstanbul Medya Akademisi Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.