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Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival Scope" iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Film profesyonellerinin yakından takip ettiği Festival Scope ile yapılan iş birliği sayesinde, festival seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulacak.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek "7. Boğaziçi Film Festivali"nde bir yenilik daha yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, sektörün yakından takip ettiği Festival Scope ile iş birliği sağladı.

Festival Scope ile ortaklaşa gerçekleşecek proje kapsamında festivalde gösterilecek filmler uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festivalin iş birliği sayesinde, festival seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulacak.

Bosphorus Film Lab'e seçilen projelere de Festival Scope'da yer verilerek uluslararası görünürlüğünün artması sağlanacak.

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Boğaziçi Film Festivali festival film sinema

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