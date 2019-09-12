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Boğaziçi Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

7. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisine senarist, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık edecek

İSTANBUL (AA) - 7. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması jürisine senarist, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlık edecek.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim'de düzenlenecek "7. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Jüri Başkanı belli oldu. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde Ulusal Uzun Metraj Yarışma seçkisini değerlendirmek üzere bu yıl jüri başkanı olarak Mahmut Fazıl Coşkun görev yapacak.

Coşkun, ABD'de üç kısa film çektikten sonra Türkiye'ye ödüllerle döndü. Türkiye'de bulunduğu dönem içinde de belgeseller çekti.

İlk uzun metrajlı filmi "Uzak İhtimal" dünya prömiyerini yaptığı 38. Rotterdam Film Festivali'nde büyük ödülün sahibi olurken Coşkun'a "En İyi Yönetmen" dalında Altın Koza ödülünü getirdi.

İkinci filmi "Yozgat Blues" 61.San Sebastian Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmasının ardından 20. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü alırken, 18. Sofya Film Festivali'nden "En İyi Balkan Filmi" ödülleriyle döndü.

Coşkun, 2018'de çektiği "Anons" filmi ile Venedik Film Festivali'nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde "Jüri Özel Ödülü" ve 6. Boğaziçi Film Festivali'nden "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazandı. "Anons" bugüne kadar ulusal ve uluslararası festivallerde on beşin üzerinde ödül aldı.

- Festival Mekanları

7. Boğaziçi Film Festivali’nin film gösterimleri bu yıl Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

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7. Boğaziçi Film Festivali Mahmut Fazıl Coşkun Ulusal Jüri Başkanı

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