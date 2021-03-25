HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boğaziçi: Gökkuşağı bayrağı taşıyan öğrencilere gözaltı

Boğaziçi: Gökkuşağı bayrağı taşıyan öğrencilere gözaltı

25.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde LGBTİ bayrağı açtığı gerekçesiyle dört, ardından gözaltılara tepki gösterenlerden de 8 kişi olmak üzere 12 öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde bugün protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere LGBTİ bayrağı açtıkları için polisin müdahale ettiği bildirildi. Öğrenciler ve çevik kuvvet ekipleri arasında yaşanan arbede sonrası dört öğrenci gözaltına alındı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren diğer öğrencileri de ablukaya alan polis, ardından sekiz öğrenciyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

"Arkadaşlarımız serbest kalmadan dağılmıyoruz"

Polis ablukasındaki öğrenciler ise yaptıkları basın açıklamasında, "Gökkuşağı bayrağı açtığı için soruşturma açılan arkadaşımıza destek olmak için Güney Kampüs'ten Kuzey Kampüs'e yürüyen dört arkadaşımız polis tarafından ellerindeki bayraklar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı geri almaya çalışırken Kuzey Kampüs'e doğru polis şiddetiyle sürüldük. Bu sırada sekiz arkadaşımız daha işkenceyle gözaltına alındı" dedi. Protestocu öğrenciler, arkadaşları serbest bırakılmadan bir yere gitmeyeceklerini sözlerine eklediler.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik öğrenci ve akademisyenlerin eylemleri sürüyor. Geçen günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısının üstüne çıkarak gökkuşağı bayrağı açtığı iddiasıyla bir öğrenci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugünkü protesto da bu öğrenciye destek olmak için düzenlenmişti.

ANKA,DW/HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul ettiErdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosu

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

Son Dakika: THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

THY'nin iki uçağı için bomba ihbarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.