Boğaziçi öğrencileri eylem çağrısı yaptı, Valilik 'eylem yasağını' hatırlattı: 'Kamu sağlığını tehlikeye atar'

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan toplanma çağrıları ile ilgili olarak 'eylem yasağını hatırlatan' bir açıklamada bulundu.

5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs salgını gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin bir ay süreyle yasaklandığını hatırlatan Valilik, "Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.

"Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır" denilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından 2 öğrenci tutuklanmıştı. Üniversite öğrencileri, bugün saat 17.00'de Güney Kampüs kapısının önünde, arkadaşlarının tutuklanmasına ve "tüm antidemokratik uygulamalara" karşı eylem çağrısı yapmıştı.