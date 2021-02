Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenleri ne istiyor?

Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de atandığı rektörlük görevini halen sürdürüyor. Ancak Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, üniversite dışından rektörlük makamına atanan Bulu'nun, hem merkezi yönetim tarafından atanmasını hem de üniversitenin kurumsal değerlerine uymadığını gerekçe göstererek istifa etmesini istiyor. DW Türkçe'ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Candan, "Bu atamayla birlikte artık Boğaziçi, Boğaziçi olmaktan çıktı. Şu anda bizim geleneğimizde olan uygulamalar geçerli değil. Eski öğrencimiz paraşütle tepemize indi. İndiğinden beri de kafasına göre bizim geleneklerimize, kurallarımıza ve ilkelerimize hiç uymayan birtakım şeyler yapmaya çalışıyor. Bir aydır üniversiteye verilen zararın haddi hesabı yok. Burası bir kamu üniversitesi. Bir kamu üniversitesine bu şekilde göreve gelmek kabul edilebilir değil” değerlendirmesinde bulunuyor. Kampüste konuştuğumuz öğrenciler de görüşlerini dile getiriyor. Tarih bölümünde okuyan 20 yaşındaki Barış, "Rektörümüzün seçimle gelmesini talep ediyoruz. Çünkü akademinin özerk olması lazım, üniversitelerin idari kadrolarını kendi seçebilen bağımsız kurumlar olması lazım. Çünkü bağımsızlığın olmadığı yerde, yukarıdan bir elin dokunduğu yerde bilim yapılamaz" diyor.

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin talebi güvenlik güçlerinin tümüyle üniversiteden çekilmesi. Öğrenciler ve akademisyenler, üniversitelerde polisin olmaması gerektiği görüşündeler. Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önündeki protestolar sırasında yoğun polis varlığı dikkat çekmişti. Kampüs önünde, çevik kuvvetin yanı sıra terörle mücadele ekipleri ile keskin nişancıların da olması sosyal medyada çok konuşulmuş, kampüs içindeki rektörlük binası önünde öğrencilerin yaptığı eyleme polis müdahalesi de tepki çekmişti. Öğretim görevlisi Can Candan böyle bir uygulamanın üniversite tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek "Ben 14 senedir burada öğretim görevlisiyim. İlk defa yüzlerce silahlı polisin kampüs içine geldiğini ve öğrencilerimizi toparlayıp gözaltına alındığını şahit olduk" diyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Rektörlük Ablukası' suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir" iddiasında bulundu. Altun'un Rektörlük binası Pazartesi akşamı düzenlenen eylemin atama ile ilgili olmadığı şeklindeki bu iması, daha sonra Boğaziçi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yalanlandı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tolga Sütlü ise yayınlanan belgedeki imza saatiyle öğrenci eyleminin saatini karşılaştırarak Altun'a tepki gösterdi.

Can Candan ise İçişleri Bakanı Soylu'nun attığı bir Tweet'te LGBTİ+'ları "sapkın" olarak nitelendirmesini de eleştiriyor: "Bu insanların aileleri, akrabaları, kardeşleri, hocaları, arkadaşları var. Ne hakla bizim öğrencilerimize böyle denebilir? Onun ötesinde Türkiye’nin her üniversitesinde LGBTİ+ bileşenleri var. Öğrenciler de var akademisyenler de var. Binlerce var. Her ülkede olduğu gibi bizim toplumda da var. Siz bütün bu insanlara ‘sapkın’ derseniz, onlara nefret söylemiyle hedefe koyarsanız korkunç bir şey yaparsınız. Bu insanların kılına zarar gelirse sorumlusu bunu yapanlardır.

