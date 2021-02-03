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  4. Boğaziçi olayları ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi olayları ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunan 8 kişi gözaltına alındı

03.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili provoke edici paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesapları takibe aldı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili provoke edici paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesapları takibe aldı. Yapılan inceleme sonrasında harekete geçen ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı. Halkı provoke edici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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