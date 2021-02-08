Boğaziçi olaylarıyla ilgili provakatif paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’dan Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen olaylarla ilgili provakatif paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada "Diriliyoruz, @Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü. isimli şahıs İstanbul’da, "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.

