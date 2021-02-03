Boğaziçi protestoları: Kadıköy'deki neler yaşandı, öğrenciler ne diyor?

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Yaklaşık bir aydır devam eden Boğaziçi Üniversitesi protestolarında, son günlerde polis müdahaleleri arttı.

Boğaziçi öğrencileri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasını protesto için geçtiğimiz günlerde kampüslerinde bir sergi açtı.

Sergide, Kabe figürlü bir görsel kullanılmasının yarattığı tartışmalar sonrasında 30 Ocak'ta iki öğrenci tutuklandı.

Öğrenciler bunu protesto etmek için 1 Şubat Pazartesi günü okul kapısında bir basın açıklaması yapmak istedi ancak polis bu eyleme sert bir şekilde müdahale etti.

Burada onlarca öğrenci gözaltına alındı.

Bir grup öğrenci bunun ardından kampüs içinde, Prof. Bulu'nun ofisi önünde eyleme başladı.

Bunun üzerine polis, yıllar sonra ilk kez kampüse girdi ve bu eyleme de müdahale etti.

Müdahaleler sonucu toplamda 159 öğrenci gözaltına alındı.

Yaşananlar üzerine; bünyesinde bazı sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partileri barındıran İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 2 Şubat'ta Kadıköy'de eylem çağrısı yaptı.