HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boğaziçi protestoları: Kadıköy'deki neler yaşandı, öğrenciler ne diyor?

Boğaziçi protestoları: Kadıköy'deki neler yaşandı, öğrenciler ne diyor?

03.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Türkçe'ye konuşan üniversite öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesi başta olmak üzere talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerinin süreceğini söylüyor. Bulu ise 3 Ocak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=l6RzK\_hIkzM&feature=youtu.be

Yaklaşık bir aydır devam eden Boğaziçi Üniversitesi protestolarında, son günlerde polis müdahaleleri arttı.

Boğaziçi öğrencileri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversiteye rektör atanmasını protesto için geçtiğimiz günlerde kampüslerinde bir sergi açtı.

Sergide, Kabe figürlü bir görsel kullanılmasının yarattığı tartışmalar sonrasında 30 Ocak'ta iki öğrenci tutuklandı.

Öğrenciler bunu protesto etmek için 1 Şubat Pazartesi günü okul kapısında bir basın açıklaması yapmak istedi ancak polis bu eyleme sert bir şekilde müdahale etti.

Burada onlarca öğrenci gözaltına alındı.

Bir grup öğrenci bunun ardından kampüs içinde, Prof. Bulu'nun ofisi önünde eyleme başladı.

Bunun üzerine polis, yıllar sonra ilk kez kampüse girdi ve bu eyleme de müdahale etti.

Müdahaleler sonucu toplamda 159 öğrenci gözaltına alındı.

Yaşananlar üzerine; bünyesinde bazı sendika, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partileri barındıran İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 2 Şubat'ta Kadıköy'de eylem çağrısı yaptı.

Kadıköy Kaymakamlığı ilçede 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklarken polis, Kadıköy'de toplanmak isteyenlere müdahale etti.

Bu müdahalede de onlarca kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe'ye konuşan üniversite öğrencileri, Bulu'nun istifa etmesi başta olmak üzere talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerinin süreceğini belirtiyor.

Bulu ise 3 Ocak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi.

BBC Türkçe, Prof. Dr. Melih Bulu'ya röportaj talebinde bulundu ancak olumsuz yanıt aldı.

Video & Haber: Neyran Elden - Mahmut Hamsici - Ege Tatlıcı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklamaBeyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı! Elon Musk'tan açıklama geldi

SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı! Elon Musk'tan açıklama geldi

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Salgının simge isimlerindendi! Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Navalni'ye hapis cezası

Navalni hakkında flaş karar

Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer rakamları açıkladı! Koronavirüs aşısından rekor gelir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.